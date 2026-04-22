ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಜಾಲೇಗೌಡ (40) ಮೃತಪಟ್ಟವರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶನಿವಾರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈಜಾಡಲು ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲೇಗೌಡ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆ ಏಳದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಜಾಲೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಜಾಲೇಗೌಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>