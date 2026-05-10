₹85 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮೂರನೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನೆಕ್ಕುಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ₹84.76 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್ 2.0 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಆಳಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 31.80 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿಯಿಂದ 75 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ 76,068. ಪ್ರಸ್ತುತ 2025ಕ್ಕೆ 97,000 ಆಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಲಾ 135 ಲೀಟರ್ನಂತೆ ನಗರದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ 16.40 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2040ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1,22,000, 2055ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1,51,300 ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಕ್ಕೆ ಕನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಗರದಿಂದ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸನ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಕನಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸನ ಕೆರೆಯನ್ನು ₹36 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 30ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 330 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಏರಿಯ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, 39 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಕ್ಕುಂದಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹84.76 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ: ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 1060 ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡ ತೆಗೆಯುವುದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 31.80 ರಿಂದ 75 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 35 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ 2 ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆಗೆ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-16-2038998578</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>