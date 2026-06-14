ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ತಬ್ಧ

ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರೈತ
ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದಾಸ್ತುನು ಇದೆ.
ಅಮರನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಡಿಎಪಿ 167.2 ಟನ್ ಎಂಒಪಿ 99.45 ಟನ್ ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್ 2487.96 ಟನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ 151.55 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ 513.785 ಟನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ 2488.06 ಟನ್ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ 931.89 ಟನ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3419.95 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.