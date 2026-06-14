ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ತಬ್ಧ

<p><em>ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</em></p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ 108.13 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 87.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ 25.6 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 7.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 2026 ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ 140.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 96.47 ಮಿ.ಮೀ ಅಷ್ಟೇ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ರೈತರು 15 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, 2,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಗಡಲೆ, 4,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, ಉರುಳಿ ಮತ್ತು 300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 23,163 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಬಿತ್ತನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 93.60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 93.60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2.35 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 34.35 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 3.30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ 101.40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನೆಲಗಡಲೆ ಪೈಕಿ 29.70 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 262.95 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 35.40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 227.55 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚದುರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹದಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-16-1876283733</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>