ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ದಿತ್ವಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೋಡ, ತುಂತುರು ಮಳೆ l ನೆಲದ ಹಾಸಿನಂತೆ ಮಲಗಿದ ರಾಗಿ ಪೈರು
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT