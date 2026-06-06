ಟೊಮೆಟೊ ತೋಟದ ಪೈಪ್‌, ಕೋಲುಗಳ ಕಳವು

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ರೈತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 119/5 ರಲ್ಲಿನ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬುವರೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನರಸಿಂಹ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಹಿರಿಯರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಹ, ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ’ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಹ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಗಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತೋಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-16-45148190</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>