ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹32 ಕೋಟಿ: ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಟಿಸಂಪರ್ಕ ಲೈನ್ಗಳ ಆಧುನಿಕ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹120 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ (ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್) ಅಳವಡಿಸಲು ₹32 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ನ ಎ.ವಿ.ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5-6 ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 8 ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. </p>.<p>'ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ರರು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದೊ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>24*7 ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂ.ಡಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಡಿ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರ್, ಆರ್. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮುರಳಿಬಾಬು, ಪ್ರಭು, ಗಿರೀಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಕುಮಾರ್, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>