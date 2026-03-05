ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹32 ಕೋಟಿ: ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್

ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:35 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಡಿದರು.
Chikkaballapur

