ವೀರಾಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಕುಂಬಾಜಿ ಎಂಬ ಸಾಮಂತ ಅರಸ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಅಂಜನೇಯ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ 1500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲಂಕರಿಸಿದ ರಥದಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಜನೇಯನ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ತೇರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಧವನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ, ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿಬಂದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಂಡರಿ ಭಜನೆ, ನೃತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>