ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಯಾತ್ರೆ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವಾಬ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಗೆಳೆಯರು. ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸದ ಹಂಬಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲೆಸಲಿ, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-16-1737198354</p>