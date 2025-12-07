ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ; ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ; ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಮೇಶ್ 
ರಮೇಶ್ 
ಅಮಾನುಲ್ಲಾ
ಅಮಾನುಲ್ಲಾ
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT