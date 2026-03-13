ಸುಲಭ ಹಣಗಳಿಕೆ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ: ಕುಶಾಲ್‌ ಚೌಕ್ಸೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ‘ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾವಚಿತ್ರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಹ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ಕಾಲೇಜು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ: ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ‘ಹೆಲ್ಮೆಡ್ ವಲಯ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಸೆನ್ಠಾಣೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸರಿ, ತಪ್ಪುಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿಗಳೇ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುದಾರರ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯೋಗೀಶ್, ಸರ್ವೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ರಶ್ಮಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಬಾಬಾ ಅಲಿ, ಲೋಹಿತ್, ಭಾರ್ಗವ, ಪ್ರೊ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರನ್, ಕವಿತಾ, ಸುನಿಲ್, ತುಷಾರ್, ವರುಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>Cut-off box - ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ\nಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ‘ಟೋರಿ’ ವಿಭಾಗದಿಂದ 30 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.\nಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂಡ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು. ಎಸ್ಪಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>Cut-off box - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೆಂದರು...\nಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ\nಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಬೀದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.\nಅಮೃತ ಗೌರಿ\n***\nಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ\nಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ.\n-ಸುನೈನಾ\n***\nವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ\nಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.\n- ಗಣೇಶ್\n\n\n</p>.<p>Cut-off box - ವಂಚನೆ; ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ\nಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಗಳು ನೌಕರಿ ಆಮಿಷ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು–ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.\nಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದರು. \nವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಾಸಿನ ಒಳಗೆ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>