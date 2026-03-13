ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸುಲಭ ಹಣಗಳಿಕೆ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ: ಕುಶಾಲ್‌ ಚೌಕ್ಸೆ

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:49 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಅಮೃತಗೌರಿ
ಸುನೈನಾ
ಗಣೇಶ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
