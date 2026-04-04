ಚೇಳೂರು: ಮೃತ್ಯುಕೂಪವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು
ನರೇಂದ್ರ ಕೆ
Published : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:27 IST
Last Updated : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:27 IST
ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಪ್ಪರ್
ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ, ಅಹಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕೂಡಲೇ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ಸುರೇಶ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಅವು ಹಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸವಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಹಾಯವಿದೆ. ತಾರ್ಪಾಲು ಹಾಕದೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಕ