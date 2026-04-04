ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಚೇಳೂರು: ಮೃತ್ಯುಕೂಪವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾದ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು
ನರೇಂದ್ರ ಕೆ
Published : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:27 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಪ್ಪರ್
ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ, ಅಹಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕೂಡಲೇ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ಸುರೇಶ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಅವು ಹಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸವಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಹಾಯವಿದೆ. ತಾರ್ಪಾಲು ಹಾಕದೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಕ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿ
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT