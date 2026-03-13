ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಡಿಡಿಪಿಯು ಕಚೇರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಇಒಗೆ ವಹಿಸದಿರಿ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:46 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT