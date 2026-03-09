ಚೇಳೂರು: ಅರ್ಹರ ಕೈ ಸೇರದ ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ

<p><strong>ಚೇಳೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಅರ್ಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೈಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಬಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಚೇಳೂರು ಹಾಗೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕೈಗೂ ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,852 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ 1,000 ಅನುಮೋದಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು, ಬುರಡಗುಂಟೆ, ಚಾಕವೇಲು, ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು, ಏನಿಗದಲೆ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಪಲ್ಲಿ, ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ, ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ, ಪುಲಿಗಲ್, ರಾಶ್ಚೇರುವು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ, ಮೇಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುವರು. </p>.<p>‘ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ’ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. </p><p>ಶ್ವೇತಾ ಬಿ.ಕೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇಳೂರು ‘ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅನುದಾನ’ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ಮತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 1800 ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p><p> ಜಿ.ವಿ ರಮೇಶ್ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ‘ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ’ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಬಡವರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.</p><p>ಜಿ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ದಸಂಸ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ನಿವೇಶನ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. </p><p>ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಫಲಾನುಭವಿ </p>