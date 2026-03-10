ಹಳೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ತ್ಯಾಗರಾಜ್

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:</strong> ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಹೊಲೆಯ, ಮಾಲ, ಛಲವಾದಿ, ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಲವಾದಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಬಾಬು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ರವರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ದೋಷಪೂರಿತ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೋವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ರಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯವರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ, ಶೇ 6;6;5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ದೋಷಪೂರಿತ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭೋವಿ, ಬಂಜಾರ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಸೇರಿ 59 ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ 4 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 4.5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. 63 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 17 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9 ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಭೋವಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಡಿ.ವೆಂಕಟರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗೊಂದಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಡೆತಡೆಗಲು ಸಿಗುವವರಿಗೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಳೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಹಳೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಬಲಗೈ ಸೇರಿದ 63 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭೋವಿ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ.ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹದಾಸ್ರವರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಶೇ 17, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಶೇ 7 ರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಇರುವ 56 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೇ 15 ರಷ್ಟಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿ.ಎಸ್.ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಮೇಶ್, ನರೇಂದ್ರ, ಚಲಪತಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿಅಚ್ಚಪ್ಪ, ವೇಣು. ಈರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕೊಡಿ</p>.<p>ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಯಾರು, ಏನಂದು, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮೂಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ವರದಿಯ ದೋಷಗಳು, ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಹಳೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಹಾಗೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಂದುವರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋವಿ, ಬಂಜಾರ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಸೇರಿದಂತೆ 59 ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೋವಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಡಿ.ವೆಂಕಟರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ.ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿ.ಎಸ್.ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಮೇಶ್, ನರೇಂದ್ರ, ಚಲಪತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ : ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ “ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ”ಯು ಸಾಕಷ್ಟು ನೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಲೆಯ, ಮಾಲ, ಛಲವಾದಿ, ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪೇರೇಯ, ಪೆರಿಯನ್ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳೆ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದೆಡೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯ ಎಂದೇ ಬರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಬಲಗೈನ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಛಲವಾದಿ, ಹೊಲೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಜಾತಿಗಳೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿಯ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಜಾತಿಯ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಲಾರದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಇಡಿ ಹೊಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಭವಿಸುಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಲಗೈ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಬಾಬು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜು, ಸದಸ್ಯ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>