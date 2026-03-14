ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಾತಿ, ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಸಂಸ ಕೊಡುಗೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ದಮನಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಸಂಸ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಜಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶೇಟ್ ದಿನ್ನೆ ಬಳಿ ದಸಂಸ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್.ಎ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಸಂಸ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.

ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಆಗಿ ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಿನ್ನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನಗಿರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಚಲಕಾಯಲಪರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವನಗಿರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಷ್ಟೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್. ಪರಮೇಶ್, ತಿರುಮಲಪ್ಪ, ಪೈಪಾಳ್ಯ ರವಿ, ಇಸುಕೂಲಪ್ಪ, ವರ್ಲಕೊಂಡ ರಾಜು, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಅದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.