ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಜಿ.ರಮೇಶ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯ ತುಂಬಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋದ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಅಂದಿನ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-16-724820478</p>