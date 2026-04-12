ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 12 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಎಚ್ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 50 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ 12 ಸ್ಥಾನಗಳು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಣದ ಪಾಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 34, ಶಶಿಕಲಾ 34, ಗಂಗಮ್ಮ 33, ಸುಧಾ 33, ರತ್ನಮ್ಮ 32, ರಾಜಮ್ಮ 32, ಅರುಣ 31, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31, ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ 28, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 'ಎ' ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಧಾ 28, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 'ಬಿ' ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗಾಯಿತ್ರಿ 29, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಜಾತಮ್ಮ 35 ಮತ ಪಡೆದು ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ ಎಚ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, 'ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿಮುಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಣಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಥಾನ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 6 ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಮತದಾರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಧಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಕೆ ಸತೀಶ, ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ತರಿದಾಳು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್, ಜಿ.ಕೆ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಕೀಲ ರಂಗರಾಜು, ಛಾಯಾನಾಥ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಡಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಜಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅಶೋಕ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>