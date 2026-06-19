ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮದ್ದು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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