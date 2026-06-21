ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ದೇಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ– 2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ದೇಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ– 2026’ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಇಡಗೂರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖವೀಣೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನರ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಬಾಲರಾಜು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಲಾವಿದ ಮಹೇಶ್, ನವೀನ್, ಭೂಮಿ, ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-16-1029544233</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>