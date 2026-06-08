ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶೈಲಜಾ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಯರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನದ ಕಡೆವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಮದ್ದಿಲೇಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಣ್ಣ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಜಗದೀಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಗುಣ ರಂಜನಿ, ಸುನೀತಾ ಸಂಗೀತಾ, ವೇಣು, ವಿಜಯ್, ನರೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-16-332535215</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>