ಶನೈಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶನೈಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ತರಿಧಾಳು, ನಾಗತೇನಹಳ್ಳಿ ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೀಪುರ, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತಲೆತಲಾಂತರ ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ತಿಲಹೋಮ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿ ಸಹಿತ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಡಿ.ಜೆ.ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ,ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನರಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಶನೈಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಯುವಕರ ಸಂಘ, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-16-2117040516</p>