ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಳಕು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವವರಿಗೆ ತಾವು ಊರ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಭಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಳಲು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಂಪು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಬಳಿಕ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳಿರುವ 2,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಕುಂಟೆ, ಪೋತೆನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 250 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ 60 ಮತ್ತು 100 ಕೆ.ವಿಯ 350 ಟಿ.ಸಿ.ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಲೈನ್ಮನ್ ಸಂಪತ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಭರತ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>