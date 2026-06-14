ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿರುಸು ಮಳೆ ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಐಎ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಮೈದಾನಗಳು ಕೆರೆಗಳಂತಾಗಿದ್ದವು. ನಗರದ ಚರಂಡಿಗಳು ಹಳ್ಳಗಳಂತೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ನಗರದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ತುಂಬಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಿಮರಳೂರು ಮತ್ತು ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಮಿ.ಮೀ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 94 ಮಿ.ಮೀ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 94 ಮಿ.ಮೀ, ಬೈಚಾಪುರ 77 ಮಿ.ಮೀ, ಅಲೀಪುರ 75 ಮಿ.ಮೀ, ಕಾದಲವೇಣಿ 76 ಮಿ.ಮೀ, ಹುದುಗೂರು71 ಮಿ.ಮೀ, ಜಿ.ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 65 ಮಿ.ಮೀ, ಇಡಗೂರು 63 ಮಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು ಮುದಲೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 62 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೋಬಳಿವಾರು: ಕಸಬಾ 75 ಮಿ.ಮೀ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ 42.5 ಮಿ.ಮೀ, ಹೊಸೂರು 49.6 ಮಿ.ಮೀ,ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 65.0ಮಿ.ಮೀ, ನಗರಗೆರೆ 49.4 ಮಿ.ಮೀ, ತೊಂಡೇಭಾವಿ 77.9 ಮಿ.ಮೀಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-16-1481281778</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>