Womens Day 2026 | ಕಲ್ಲೂಡಿ ಹಪ್ಪಳದ ರೂವಾರಿ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು</strong>: ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬಲ್ಲಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನಗರದ ಕಲ್ಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲೂಡಿ ಹಪ್ಪಳದ ರೂವಾರಿಯೂ ಇವರೇ. ಕಲ್ಲೂಡಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಪ್ಪಳದ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ‘ವಿಶ್ವ’ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ‘ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಐಆರ್ಡಿಪಿ) ಭಾಗವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡ್ವಾಕ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದರು. 1993ರಿಂದ ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಲ್ಲೂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೂಡಿ ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು, ಹಿಂದೂಪುರ, ಅನಂತಪುರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಹಿಂದೂಪುರ, ತಿರುಪತಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಗಳಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾರ: ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ನೇಹ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಇಂದು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಠೇವಣಿ ಸಾಲ, ಒಡವೆ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾದಲವೇಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ, ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಿಳಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>