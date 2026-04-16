ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 14ನೇ ಮತ್ತು 15ನೇ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲೋಡು ಹಾಗೂ ಪೊತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮುದುಗಾನಕುಂಟೆ, ಸಾರಗೊಂಡು, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಮಿದ್ದಿಲು, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಚೋಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಡ್ಲಕೊತ್ತೂರು, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಮುದುಗೆರೆ, ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ 13 ಕೆರೆಗಳ ಸುಮಾರು 530ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಿ ಎನ್. ವರಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-16-201868113