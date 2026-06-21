ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಸಕರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ₹6 ಕೋಟಿ ವಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತೊಂಡೇಬಾವಿ, ನಗರಗೆರೆ, ಹೊಸೂರು, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಹಿರೇಬಿದನೂರು, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಂತರಾಯನಗುಟ್ಟೆ, ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ, ಮಣಿವಾಲ, ಹಳೆಊರು, ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು. ಅಶೋಕ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಿಕ್ರಂ ಬಾಬಣ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-16-887344331</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>