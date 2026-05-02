ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: 'ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಅಮಾಯಕ ರೈತರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್. ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರನ್ನು ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಗರಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು ಕೆರೆ ತುಂಬದ ಹೊರತು, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಅಮಾಯಕ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಈ ಚಳವಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವೊ ಅಥವಾ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯೊ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>