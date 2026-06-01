ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರ ಆಸೆಗಣ್ಣು

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು</strong>: ‘ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ನಿವೇಶನ ಇದೆಯಾ’–ಹೀಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡವರು, ಕಾಲೊನಿಗಳು, ಹಟ್ಟಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿನ ಆಸೆ ಇಂದಿಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಛಲವಿದ್ದರೂ ನಿವೇಶನವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿವೇಶನದ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ‘ಅರ್ಹ’ ನಾವೂ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿದೆ.</p>.<p>ಹೌದು, ಈಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಉಚಿತ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಪೂರ್ವಾಪರ ಮಾಹಿತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 136.06 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 36.12 ಎಕರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 172.72 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡವರು ನಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆಗಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು 4,000 ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 1,350 ಅರ್ಹ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಪಟ್ಟಿ ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಡವರು, ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ದುಬಾರಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>