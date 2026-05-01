ಸಮತಾ ಶಾಲಾ ವಿವಾದಿತ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಭೇಟಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನಗರದ ಸಮತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 40 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಡವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾನುವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ಹಳೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಜಯ ರಾಘವ, ತಾರಾನಾಥ್, ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಭಾಗ್ಯ, ರಮೇಶ್, ಹಸೀನಾ ಬೇಗಮ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>