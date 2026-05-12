ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ.ಆರ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್, ವೀರಶೈವ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾದೇವಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಸತೀಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪಿ. ನಟರಾಜ್, ಬಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ದೇವರಾಜು, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಟಿ.ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಗದಾಂಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-16-1120735674</p>