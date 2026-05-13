ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ದನದ ರೀತಿ ಬಿಸಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗ್ಗು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಭರತ್ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ನಾಯಿ, ದನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದುಹೋಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದಲೇ ಎ.ಸಿ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶವ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಜಿ. ಗಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸೂರು ಬಳಿಯ ಡಾ. ಎಚ್. ಎನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಭರತ್ (40) ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶವವನ್ನು ನಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಶವವು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶವ ಇಡಲು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರೇ ₹9 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಧರ್ಮೆಂದ್ರ, ಮುನ್ನಾ, ಸುಧಾಕರ್, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಜಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>