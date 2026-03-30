ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ

<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕಲಾ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮಾಸ ಕೆ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕಲಾ ಸಂಘ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಮಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ ರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೀರ್ಥ ಶಾಲೆಯ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅಭಿನಯದ ಕೌಶಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪಿ.ಓಬಳೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮಾಸ ಬಿಎಂಆರ್ ರಂಗ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಜಿ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಲಾವಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ರೋಜಮ್ಮ, ಗಂಗರಾಜು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಶಮೀರ, ಗಂಗಮ್ಮ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-16-373788970</p>