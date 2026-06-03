ಗೂಳೂರು: ಜಚನಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಗೂಳೂರು(ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಮಾನವ ಧರ್ಮಪೀಠದ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಜಚನಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಗೂಳೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧೀಶ ವೀರಭದ್ರ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕರ್ಪಾಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ , ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾಡಿಗೆ ಪೀಠವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಚನಿ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ಮುನಿರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮಠಗಳ ಪೈಕಿ ಗೂಳೂರು ನಿಡುಮಾಡಿ ಮಠ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮಠದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಳೂರು ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಖಾಮಠದ ಜಚನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ, ಶಿರಾದ ಕಾಳಿಂಗಯ್ಯಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎ.ಜಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿಳ್ಳೂರು ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, ಮಾರ್ಗಾನುಕುಂಟೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ದಾನಿಗಳಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್.ಆರ್. ಮಹದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾಗರಾಜನ್, ಆರ್.ಪ್ರತಾಪ್, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಅಮರನಾಥಬಾಬು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-16-1270413458</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>