ಗೊಟಕನಾಪುರ ಕೆರೆ: ಗಂಗಾ ಆಹ್ವಾನ ಪೂಜೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಗೊಟಕನಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಆಹ್ವಾನ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ, 'ಗೌರಿಬಿದನೂರನು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 16 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 240 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳು ಇದ್ದರೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾನಮನಸ್ಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುದಗಾನಕುಂಟೆ ಗಂಗಾ ಭಗೀರಥಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಕೆರೆಯು 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತುಂಬಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 240 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾದರೂ, ಗೊಟಕನಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 32 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರು ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದರೆ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ 16 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ಭವ್ಯ ರಂಗನಾಥ್, ರಮೇಶ್, ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್, ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>