ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನಗರದ ಸಮತಾ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮನೆ ಬಳಿ ಬರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈಗ ಖಾಸಗಿಯವರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಭಾಗ್ಯ, ರಮೇಶ್, ಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>