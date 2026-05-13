₹7.50 ಲಕ್ಷ ಕದ್ದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ವಿನಾಯಕನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕಾರು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ₹7.50 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಯಶವಂತ್ (25), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಭರತ್ (23) ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ (23) ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿಯ ವಿಷಕಂಠ (40) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಯಶವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹14 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ₹6.50 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ₹7.50 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು, ಯಶವಂತ್ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ₹7.50 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿವಶಂಕರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಯಶವಂತ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಣ ದೋಚಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಭರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭರತ್, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷಕಂಠನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>