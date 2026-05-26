ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಭಗೀರಥನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆ, ತಪೋನಿಷ್ಠೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಭಗೀರಥ ಗುರುಪೀಠದ ಭಗೀರಥಾ ನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎಚ್.ಸಿ.ನೀರಾವರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುವ ಬದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಚ್.ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗೀರಥ ಮುನಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿತಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವವರಿಗೆ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಜ್ಯೋತಿರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಗರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಣ್ಣ, ಎಸ್.ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಗೋಪಾಲ್, ಸೋಮಶಂಕರ, ಮಂಜು ನಾಥ, ಕೆ.ಎಲ್.ಗಿರಿ, ವೈ.ಎನ್.ಆನಂದ, ಗೋಪಾಲ, ಚಿದಾನಂದ, ಭರತ್, ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮಾಂಜಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>