ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictchikkaballapur

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: 5 ಶತಮಾನದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಗೌಡನ ಕೆರೆಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಒತ್ತುವರಿ l ಊರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೆರೆ ಜಾಗ
ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:36 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:36 IST
ಕೂದಲುಗಳ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸದ ರಾಶಿ
chikkaballapura

