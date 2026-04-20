ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹೋರಾಟದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ಗುಡಿಬಂಡೆ: ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಗರಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಲು ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಬಂಡೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗುಡಿಬಂಡೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗುಡಿಬಂಡೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ–ಗುಡಿಬಂಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ. ಅಮೀರ ಜಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಬಂದ ಅನುದಾನವು ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗುಡಿಬಂಡೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>