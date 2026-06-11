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ಗುಡಿಬಂಡೆ: ನಲಿಕಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:43 IST
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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬಿಸಿಯೂಟ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಿಯುವ ಮಗುವಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಂಜುನಾಥ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
kolartumakuruKarnatakaEducationprotest

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