ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸೋಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಿಲಸುಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

<p>ಗುಡಿಬಂಡೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು ವೃತ್ತ, ನೆಲಕೋಣೆ ಮತ್ತು ನಿಲಸುಗಲ್ಲು ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಲುವೃತ್ತ ಸಮಾಧಿಗಳು 30*15 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞ. ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವತಾರಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 320ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲಸುಗಲ್ಲು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಿಲಸುಗಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3,000ದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವಿನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್, ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಶೋಕ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-16-1665206855</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>