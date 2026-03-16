ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ‘ಎಣ್ಣೆ’

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: 'ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ'–ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅವರು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆಗಳತ್ತ ಕೈ ತೋರುವರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದರೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. 'ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವು ಯಾರು' ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕುಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಕಾವಸ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ 'ವ್ಯವಹಾರ'ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮದ್ಯ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಾಗ, ಗುಡಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹುದೂತಿ, ಹಂಪಸಂದ್ರ, ರಮಾಪುರ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಇಡಗೂರು, ಚಂದನದೂರು, ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮುದುಗೆರೆ, ಕಾದಲವೇಣಿ, ಬೈಚಾಪುರ, ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಚೀಕಟಗೆರೆ, ಕುರೂಡಿ, ಮೇಳ್ಯ, ಮುದಲೋಡು, ಜಿ.ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆಕೆರೆ ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಎಚ್. ಕಾಲೊನಿ, ಗೆದರೆ, ಕೊಂಡಾಪುರ, ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತೂರು, ಕುದುರೆಬ್ಯಾಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುವರು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಜಾಣ ಕುರುಡು ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಹೋಬಳಿಗಳು, 38 ಪಂಚಾಯಿತಿ, 294 ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಕಸಬಾ, ಹೊಸೂರು, ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ನಗರಗೆರೆ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ, ಹೋಬಳಿಗಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಸಿಎಲ್–2 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ 16, ಸಿಎಲ್ 7 ಅಂಗಡಿಗಳು 16, ಸಿಎಲ್9 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು 21, ಐದು ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್, ತಲಾ ಎರಡು ಆರ್ವಿಬಿ, ವೈನರಿ, ತಲಾ ಒಂದು ಟಾರ್ವೆನ್ ಮತ್ತು ಬೋಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 64 ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇವೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮದ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ