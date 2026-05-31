ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು; ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ

ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾನುವಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹ 4 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಹುಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಕರಿ ಮತ್ತು ವಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಕಸುಬು ಹಾಗೂ ಹೈನೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಹಸಿ ಮೇವಿನ ಜೊತೆ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>