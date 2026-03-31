ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕೈವಾರ (ಚಿಂತಾಮಣಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಅಚ್ಯುತ ಆಯೋಜಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ಗುಡಾಕೇಶ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಸಹೋದರ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಬಾಲಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಅಚ್ಯುತ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಿಪ್ಪಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಾಥ್, ಎಂ.ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಧ್ಯಾನಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>