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ಚೇಳೂರು: ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಚಿತ್ರ...

ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿದು, ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ
ನರೇಂದ್ರ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:23 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:23 IST
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ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿರುವುದು 
ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿರುವುದು 
 ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ 
 ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ 
Goverment schoolschikkaballapura

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