ಚೇಳೂರು: ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಚಿತ್ರ...

<p><strong>ಚೇಳೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊರಗಿವೆ. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಸಿಯು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳದ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕುಸಿಯಬಹುದೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಪೋಷಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯ ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿದು, ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಂ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹಲವೆಡೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಪೋಷಕರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಬಣ್ಣ ಕಸಿದಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಗು, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಳಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂದು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಂಕಾಗಿವೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p> ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಬದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ‘ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಲು ಅಗತ್ಯ ಕಡೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>