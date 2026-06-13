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ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನರ ಕಾಪಾಡಿ: ನ್ಯಾ.ಹಂಚಾಟೆ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 14:40 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 14:40 IST
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