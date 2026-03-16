ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಶಿ ಹುಲ್ಲು

'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಅನಾಹುತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಣಗಿದ ಕಾಶಿ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಡಿ ಸೋಕುವುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒರಟಾದ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.