ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ರಾಮ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮತ್ತು, ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಜನರಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೇಮೈದಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೂವು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಫಲಪಂಚಾಮೃತ, ಪಾನಕ ಸೇವೆ, ರಾಮ ತಾರಕಮಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಾದಾರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಭಕ್ತರು ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ಪಾನೀಯ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಡಿದಂನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ವೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಮ ದೇವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ತಾರಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚಮುಖಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿದಂಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.