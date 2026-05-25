ಡಿಪೊ ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ; ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಕಿತ್ತುಹೋದ ಡಾಂಬರು, ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು, ಜಲ್ಲಿ, ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಗುಂಡಿ, ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ... ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಡಿಪೊಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರು ಆಗದೇ ಜನ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೊ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದ ತಿರುವಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಸ್, ಲಾರಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಆಟೊ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜನರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ ಕಾಣದೇ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಿಪೊ ತಿರುವಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಪೊ ತಿರುವಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೈಕ್, ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>